2020-05-13T17:11:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Единоразовые выплаты на детей в Курске в 2020 году: работает "горячая линия"

Единоразовые выплаты на детей в Курске в 2020 году
Светлана ВОЛКОВА
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Узнать больше о выплатах можно по телефону "горячей линии"Узнать больше о выплатах можно по телефону "горячей линии"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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В региональном комитете социального обеспечения, материнства и детства работает "горячая линия" по вопросам выплаты пособия семьям с детьми от трех до семи лет включительно. О порядке оформления меры поддержки можно узнать по телефону: 8 (4712) 32-70-61. Режим работы линии – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Ранее Президент России во время обращения к населению в связи с угрозой распространения коронавируса поручил ускорить начало выплат пособий на детей от 3 до 7 лет семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Мера поддержки начнет действовать не с 1 июля, как было намечено ранее, а с 1 июня 2020 года. Сумма выплаты в нашем регионе составит 5053 рубля в месяц.

Семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, с 1 июня 2020 года, имеют право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка.

Подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября 2020 года через Единый портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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