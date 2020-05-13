Перенос ЕГЭ в Курске 2020: когда пройдут экзамены для школьников?

13 Май 2020 2020-05-13T15:50:08+03:00

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Министерство просвещения проинформировало субъекты РФ о том, что подготовлен проект постановления Правительства РФ, в котором речь идет об отмене ОГЭ для девятиклассников и переносе экзаменов для одиннадцатиклассников. Документ находится на согласовании в Госдуме, в случае положительного решения его планируют подписать к 25 мая.

В проекте говорится о том, что ЕГЭ для одиннадцатиклассников будет перенесен на более поздний срок; дата проведения пока уточняется, ее обещают озвучить в ближайшее время. При этом экзамены планируют провести только для тех, кто собирается поступать в вуз в этом году, а в пунктах проведения ЕГЭ число выпускников ограничат.

Кроме того, обязательные экзамены по русскому языку и математике для обучающихся девятых классов планируют отменить. В этом случае итоговые оценки выставят на основании годовых. Данные решения принимаются в связи с рекомендациями органов здравоохранения, и нужны они для защиты здоровья детей и педагогов, сообщили в администрации региона.

Минпросвещения направило рекомендации в регионы, где прописаны меры по защите здоровья всех участников процесса ЕГЭ.

- Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - отметили в комитете образования и науки Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU