Пьяный курянин угнал машину и устроил крупное ДТП
36-летний житель Октябрьского района возле магазина заметил незапертый автомобиль с оставленными ключами в замке зажигания. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил доехать на нем до дома бывшей супруги в Курском районе.
На автодороге Курск – Льгов - Рыльск он столкнулся с впереди движущейся «Нивой», которая затем столкнулась с еще тремя машинами, две из которых большегрузные. В результате аварии два водителя получили травмы и были госпитализированы.
С места столкновения водитель ВАЗа скрылся. Хозяин транспорта к моменту совершения ДТП заявил в полицию о пропаже. Подозреваемого задержали через несколько часов.
Оказалось, что ранее мужчина был лишен прав управления. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Следствие ведет работу по возмещению ущерба потерпевшим.
ИСТОЧНИК KP.RU