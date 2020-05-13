В Курске продолжают проверять объекты потребительской сферы

13 Май 2020 2020-05-13T14:20:25+03:00

12 мониторинг прошел во всех округах

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Сотрудники окружных администраций продолжают мониторинг объектов потребительской сферы. 12 мая совместно с сотрудниками городского управления по делам ГО и ЧС в Центральном округе проверили 14 объектов, нарушений при этом не выявили.

В Железнодорожном округе обследовали 11 объектов потребительской сферы. В двух магазинах отсутствовали дезинфекторы, руководителям выдали уведомления об устранении нарушений.

В Сеймском округе провели мониторинг 12 предприятий. Выдали два уведомления об устранении нарушений: необходимо обеспечить покупателей санитайзерами и нанести разметку социальной дистанции.

Как сообщалось ранее, губернатор Курской области продлил ограничения, установленные в связи с коронавирусом, до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU