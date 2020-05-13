20-летний курянин до смерти избил знакомого, и выбросил тело яму
Щигровский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Черемисиновского района. Молодого человека обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
23 марта 2020 года вечером обвиняемый со своим 37-летним знакомым находился в состоянии алкогольного опьянения в доме, расположенном в деревне Хмелевская Черемисиновского района. Мужчины повздорили.
Обвиняемый начал избивать кулаками собутыльника. Тот от полученных травм скончался на месте. Молодой человек, скрывая следы совершенного преступления, перетащил тело потерпевшего в яму, а затем с места совершения преступления скрылся.
Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU