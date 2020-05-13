2020-05-13T14:06:06+03:00
Происшествия

20-летний курянин до смерти избил знакомого, и выбросил тело яму

Уголовное дело направлено в суд
Яна ШЕЛЕСТ
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Следователи собрали достаточно доказательствСледователи собрали достаточно доказательствФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Щигровский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Черемисиновского района. Молодого человека обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

23 марта 2020 года вечером обвиняемый со своим 37-летним знакомым находился в состоянии алкогольного опьянения в доме, расположенном в деревне Хмелевская Черемисиновского района. Мужчины повздорили.

Обвиняемый начал избивать кулаками собутыльника. Тот от полученных травм скончался на месте. Молодой человек, скрывая следы совершенного преступления, перетащил тело потерпевшего в яму, а затем с места совершения преступления скрылся.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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