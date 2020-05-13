Сеймский округ Курска останется без воды

13 Май 2020 2020-05-13T13:07:40+03:00

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14 мая с 9.00 до 17.00 часов будет прекращена подача холодной воды в микрорайоны Волокно и Аккумулятор с прилегающими улицами частного сектора, на ул. Широкую, ул. Ольховскую с прилегающими улицами.

— Сделайте необходимый запас воды, - обращается к жителям «Курскводоканал».

Справки по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU