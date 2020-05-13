Сеймский округ Курска останется без воды
Жителей микрорайонов Волокно и Аккумулятор просят сделать запас
Жителей просят сделать запас водыФото: Из архива "КП"
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14 мая с 9.00 до 17.00 часов будет прекращена подача холодной воды в микрорайоны Волокно и Аккумулятор с прилегающими улицами частного сектора, на ул. Широкую, ул. Ольховскую с прилегающими улицами.
— Сделайте необходимый запас воды, - обращается к жителям «Курскводоканал».
Справки по телефону 70-06-14.
ИСТОЧНИК KP.RU