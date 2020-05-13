2020-05-13T12:46:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в БСМП развернут 260 койко-мест

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Яна ШЕЛЕСТ
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До 10 июня в больнице появится еще 325 коекДо 10 июня в больнице появится еще 325 коекФото: Из архива "КП"
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В ближайшее время в терапевтическом корпусе городской больницы скорой помощи в Курске развернут 260 койко-мест для больных коронавирусной инфекцией. До 10 июня в больнице появится еще 325 коек.

— Также еще 460 мест для пациентов, болеющих ковидом, может появиться на базе госпиталя для ветеранов войн и нескольких районных больниц. Сейчас я с коллегами прорабатываю этот вопрос. Ожидаю, что благодаря новым койко-местам мы достигнем целевого показателя Роспотребнадзора, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее сообщалось, что глава региона продлил ограничения, установленные в связи с коронавирусом, до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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