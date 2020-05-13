13 Май 2020 2020-05-13T10:14:56+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 13 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 13 мая 2020 года составило 374 человека. В том числе 38 пациентов выписаны за последние сутки.

По данным оперативного штаба на 7:30 13 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1621 (+67) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1241 пациент: 135 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 34 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 72 – в Курской городской больнице № 6; 1000 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 374 (+38) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU