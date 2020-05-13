2020-05-13T09:19:00+03:00
Происшествия

38 человек тушили пожар в курском монастыре

ЧП произошло в Коренной пустыни
Яна ШЕЛЕСТ
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В одной из комнат огонь повредил мебель и вещиВ одной из комнат огонь повредил мебель и вещиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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12 мая в 12:47 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в административном здании на территории мужского монастыря в Коренной пустыни. На место ЧП выехали пожарные отдельного поста из Свободы, ПСЧ № 27 Золотухинского района, ПСЧ № 5, ПСЧ № 4, ПСЧ № 2 г. Курска, ДСПТ, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 12:52, полностью ликвидировали - в 12:56. В одной из комнат огонь повредил мебель и вещи на площади 18 квадратных метров. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 38 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 23 человека, семь единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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