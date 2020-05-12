В Курске высадили 60 тысяч тюльпанов

12 Май 2020 2020-05-12T21:16:32+03:00

Они зацвели в центре и в некоторых скверах города

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На улицах, в парках и скверах Курска расцвели тюльпаны.

В этом году было высажено более 60 тысяч штук луковиц тюльпанов голландской селекции – желтые, белые, красные, фиолетовые.

Цветники украшают улицы Ленина и Кавказскую, мемориал Памяти павших в годы Великой Отечественной войны, а также скверы на проспекте Кулакова и на площади Рокоссовского в парке им. Дзержинского.

После отцветания тюльпанов клумбы будут оформлены новыми цветами, сообщили в администрации Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU