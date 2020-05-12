В Курске высадили 60 тысяч тюльпанов
Они зацвели в центре и в некоторых скверах города
В городе провели озеленениеФото: Светлана ВОЛКОВА
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На улицах, в парках и скверах Курска расцвели тюльпаны.
В этом году было высажено более 60 тысяч штук луковиц тюльпанов голландской селекции – желтые, белые, красные, фиолетовые.
Цветники украшают улицы Ленина и Кавказскую, мемориал Памяти павших в годы Великой Отечественной войны, а также скверы на проспекте Кулакова и на площади Рокоссовского в парке им. Дзержинского.
После отцветания тюльпанов клумбы будут оформлены новыми цветами, сообщили в администрации Курска.
ИСТОЧНИК KP.RU