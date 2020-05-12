Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: какие организации начали работать с 12 мая?

12 Май 2020 2020-05-12T20:45:11+03:00

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В Курской области до 31 мая включительно приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, объектов общественного питания, стоматологических клиник (за исключением оказания экстренной медицинской помощи), а также объектов розничной и оптовой торговли (кроме аптек, а также учреждений, реализующих продовольственные товары и товары первой необходимости).

Все остальные организации, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, с 12 мая начали функционировать при условии соблюдения санитарно-эпидемических норм.

На основании постановления Главного санитарного врача Курской области распоряжение губернатора региона о введении режима повышенной готовности дополнено перечнем требований, которые касаются как работодателей, так и работников предприятий и организаций, возобновивших деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU