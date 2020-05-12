Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: какие организации начали работать с 12 мая?
В Курской области до 31 мая включительно приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, объектов общественного питания, стоматологических клиник (за исключением оказания экстренной медицинской помощи), а также объектов розничной и оптовой торговли (кроме аптек, а также учреждений, реализующих продовольственные товары и товары первой необходимости).
Все остальные организации, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, с 12 мая начали функционировать при условии соблюдения санитарно-эпидемических норм.
На основании постановления Главного санитарного врача Курской области распоряжение губернатора региона о введении режима повышенной готовности дополнено перечнем требований, которые касаются как работодателей, так и работников предприятий и организаций, возобновивших деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU