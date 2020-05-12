Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда стартуют дачные перевозки?

12 Май 2020 2020-05-12T20:38:50+03:00

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Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу.

15 мая в Курской области стартуют дачные перевозки. Пассажирские перевозки к садово-огородным участкам в Курском, Золотухинском, Октябрьском, Железногорском, Курчатовском и Щигровском районах будут осуществляться с 15 мая по 18 октября.

Автобусы станут курсировать четыре дня в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. По вопросам организации перевозок к садово-огородным участкам можно обращаться по телефонам: 70-71-23, 52-00-85.

Несмотря на ежедневную дезинфекцию подвижного состава, пассажирам необходимо использовать при проезде в общественном транспорте средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). При появлении признаков заболевания надо остаться дома и вызвать врача

ИСТОЧНИК KP.RU