Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: продолжат ли школьники учиться дистанционно?
Реализация образовательных программ в регионе после 12 мая продолжится дистанционно, сообщили в администрации региона.
В случае необходимости для подготовки к государственной итоговой аттестации со школьниками и студентами могут проводиться индивидуальные консультации с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Если обучающийся не достиг совершеннолетия, то родители (законные представители) должны написать заявление на имя руководителя о необходимости проведения с ребенком индивидуальных консультаций; совершеннолетние обучающиеся пишут заявление лично.
По данным оперативного штаба на 7:30 12 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1554 (+70) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU