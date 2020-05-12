2020-05-12T20:10:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: продолжат ли школьники учиться дистанционно?

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Скорее всего курские школьники вернутся за парты только в новом учебном годуСкорее всего курские школьники вернутся за парты только в новом учебном годуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Реализация образовательных программ в регионе после 12 мая продолжится дистанционно, сообщили в администрации региона.

В случае необходимости для подготовки к государственной итоговой аттестации со школьниками и студентами могут проводиться индивидуальные консультации с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Если обучающийся не достиг совершеннолетия, то родители (законные представители) должны написать заявление на имя руководителя о необходимости проведения с ребенком индивидуальных консультаций; совершеннолетние обучающиеся пишут заявление лично.

По данным оперативного штаба на 7:30 12 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1554 (+70) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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