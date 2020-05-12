Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: откроют ли детсады?

12 Май 2020 2020-05-12T19:21:20+03:00

До конца мая будут работать только дежурные группы Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В детских садах региона при необходимости будут открыты дополнительно дежурные группы. Полностью детские сады открывать пока не планируется, сообщили в администрации региона.

Для определения ребенка в дежурную группу родителям нужно будет в поликлинике по месту жительства взять стандартную справку. Работа групп в детских садах организована строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в комитет образования и науки Курской области по телефонам горячей линии: 8(4712)58-54-76, 8(4712)70-05-86, 8(4712)70-29-39 (понедельник - пятница с 9:00 до 18:00).

На текущий момент в Курской области обследование на коронавирус прошли 29128 человек, из них 18019 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Исследования проводятся также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере и в инфекционной больницы им. Семашко.

ИСТОЧНИК KP.RU