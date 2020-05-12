2020-05-12T17:19:10+03:00
Происшествия

В Курске 19 многоэтажек и 30 частных домов оставались без света

По предварительным данными авария произошла из-за непогоды
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла в середине дняАвария произошла в середине дняФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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12 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об отключении света в Центральном округе Курска.

В зону отключения попала улица Пучковка Курска, 30 жилых частных домов, 19 многоэтажных жилых домов различной этажности, 2500 человек, 600 детей.

Для разведки обстановки и координации действий на место выезжала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Курска и Курского района и аварийно-восстановительные бригады АО «Курские электрические сети».

Электроснабжение восстановлено по штатной схеме в 16:10, сообщили в МЧС.

По предварительным данными авария произошла из-за непогоды.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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