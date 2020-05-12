Под Курском трое подростков убили пенсионера - СК

12 Май 2020 2020-05-12T17:09:44+03:00

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СК по Курской области завел уголовное дело против 19, 16 и 15-летних жителей Курского района. Их подозревают по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия 10 мая с 17 часов до 18 часов 20 минут между подростками и 60-летним мужчиной - отчимом одного из подозреваемых произошел конфликт. ЧП случилось в доме, расположенном в деревне Адоева Октябрьского района Курской области.

- В ходе конфликта парни жестоко избили мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия, - сообщили в СК.

Трое подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU