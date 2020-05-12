На майских праздниках задержали 58 пьяных курян за рулем

12 Май 2020 2020-05-12T16:18:54+03:00

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Всего с 8 по 11 мая в Курской области были задержаны 58 пьяных водителей, кроме этого 25 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще 44 водителя задержаны по ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам, не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU