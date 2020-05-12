2020-05-12T15:24:53+03:00
Происшествия

Курянина подозревают в краже ювелирных изделий

ЧП произошло в Медвенском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Молодому человеку грозит срокМолодому человеку грозит срокФото: Из архива КП.
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Курянка обратилась в полицию с заявлением о пропаже шкатулки с украшениями, велосипеда и дорогостоящего строительного инструмента.

Владельцы несколько месяцев попросту не замечали отсутствие имущества, ввиду того, что в нем не было необходимости. С наступлением весны, осмотрев подсобные помещения, а также проверив ценные вещи в доме, обратились в полицию.

Хозяйка сообщила, что в их дом, кроме знакомых никто не приходил, кроме строительной бригады, которую она нашла по объявлению осенью прошлого года для проведения подсобных работ.

Полиция проверила всех, кто был в доме потерпевшей. Вскоре оперативники получили информацию, что молодой человек, проживающий в Медвенском районе распродает имущество, похожее на похищенное. После опроса молодой человек сознался в краже.

Неоднократно судимый за имущественные преступления 21-летний молодой человек изначально действительно собирался честным путем заработать деньги, но как только заметил, что хозяйка часто отлучается в магазин, не закрывая дверь, воспользовался моментом и совершил кражу, рассказали в полиции.

Сейчас он вновь стал фигурантом уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Часть украденного имущества у него изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU

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