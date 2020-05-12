Курянина подозревают в краже ювелирных изделий
Курянка обратилась в полицию с заявлением о пропаже шкатулки с украшениями, велосипеда и дорогостоящего строительного инструмента.
Владельцы несколько месяцев попросту не замечали отсутствие имущества, ввиду того, что в нем не было необходимости. С наступлением весны, осмотрев подсобные помещения, а также проверив ценные вещи в доме, обратились в полицию.
Хозяйка сообщила, что в их дом, кроме знакомых никто не приходил, кроме строительной бригады, которую она нашла по объявлению осенью прошлого года для проведения подсобных работ.
Полиция проверила всех, кто был в доме потерпевшей. Вскоре оперативники получили информацию, что молодой человек, проживающий в Медвенском районе распродает имущество, похожее на похищенное. После опроса молодой человек сознался в краже.
Неоднократно судимый за имущественные преступления 21-летний молодой человек изначально действительно собирался честным путем заработать деньги, но как только заметил, что хозяйка часто отлучается в магазин, не закрывая дверь, воспользовался моментом и совершил кражу, рассказали в полиции.
Сейчас он вновь стал фигурантом уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Часть украденного имущества у него изъята.
ИСТОЧНИК KP.RU