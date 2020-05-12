12 Май 2020 2020-05-12T14:41:32+03:00

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К профессиональном празднику в Курске открыли памятный знак фронтовой медсестре. Он расположен перед зданием медико-фармацевтического колледжа КГМУ. Инициатором создания памятного знака выступил ректор вуза Виктор Лазаренко.

Монумент строг и лаконичен: объемный гранитный камень, на нем – солдатская каска, медицинская сумка и две гвоздики – дань павшим медикам во время Великой Отечественной войны. Все элементы выкованы по старинным кузнечным технологиям.

Сегодня медицинские сестры отмечают свой профессиональный праздник. И в наши дни они находятся на «передовой». Медсестры принимают непосредственное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU