В Курской области обследование на коронавирус прошли 29 128 человек

12 Май 2020 2020-05-12T14:20:28+03:00

180 19 из них - на базе Центра гигиены и эпидемиологии

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На текущий момент в Курской области обследование на коронавирус прошли 29128 человек, из них 18019 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Исследования проводятся также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере и в инфекционной больницы им. Семашко.

Обследуются граждане, прибывшие на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний; лица, контактировавшие с больными COVID-2019; больные с диагнозом «внебольничная пневмония; граждане старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; и медицинские работники.

По данным оперативного штаба на 7:30 12 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1554 (+70) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU