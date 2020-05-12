В Курской области обследование на коронавирус прошли 29 128 человек
На текущий момент в Курской области обследование на коронавирус прошли 29128 человек, из них 18019 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Исследования проводятся также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере и в инфекционной больницы им. Семашко.
Обследуются граждане, прибывшие на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний; лица, контактировавшие с больными COVID-2019; больные с диагнозом «внебольничная пневмония; граждане старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; и медицинские работники.
По данным оперативного штаба на 7:30 12 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1554 (+70) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU