Масочный режим в Курске в период коронавируса будет усилен

12 Май 2020 2020-05-12T13:59:26+03:00

К контролю за соблюдением режима должны подключиться муниципальные власти Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Масочный режим в Курске в период коронавируса

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В Курской области усилят контроль за масочным режимом. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт на заседании оперштаба. К контролю за соблюдением режима должны подключиться муниципальные власти.

По данным оперативного штаба на 7:30 12 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1554 (+70) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Курские лаборатории не справляются с тестированием на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU