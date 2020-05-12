Масочный режим в Курске в период коронавируса будет усилен
Масочный режим в Курске в период коронавируса
К контролю за соблюдением режима должны подключиться муниципальные властиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области усилят контроль за масочным режимом. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт на заседании оперштаба. К контролю за соблюдением режима должны подключиться муниципальные власти.
По данным оперативного штаба на 7:30 12 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1554 (+70) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Курские лаборатории не справляются с тестированием на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU