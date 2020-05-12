12 Май 2020 2020-05-12T13:50:20+03:00

Об этом заявили на заседании оперштаба

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Курские лаборатории не справляются с тестированием на коронавирус. На заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавируса главный санитарный врач Курской области Олег Климушин сообщил, что вскоре понадобится еще одна лаборатория.

По данным оперативного штаба на 7:30 12 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1554 (+70) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1212 пациентов: 140 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 41 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 43 – в Курской городской больнице №6; 988 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 336 (+28) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU