55-летний курянин убил жену на 9 мая

12 Май 2020 2020-05-12T13:23:05+03:00

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Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего жителя поселка Горшечное. Мужчину подозревают в убийстве.

9 мая 2020 года примерно в 11 часов вечера подозреваемый со своей 47-летней женой в их доме в Горшечном распивал спиртные напитки. Затем супруги повздорили, мужчина схватил нож и ударил им супругу в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU