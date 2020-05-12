В Курском районе строится новая дорога
В Курском районе строится автомобильная дорога Отрешково – Петровское – Беседино – Безобразово. Протяженность участка составляет 960 метров. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В деревне Безобразово Курского района проживает около 60 человек. Дорогу жители ждали почти тридцать лет. Строительство начали в 2019 году. Рабочие выполнили земляные работы, соорудили водопропускные трубы, уложили щебень и перенесли опоры линий электропередач.
В этом году дорожники уложили асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см. Скоро установят дорожные знаки, обочины отсыпят грунтом, проведут озеленение. Все работы планируется завершить в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU