В Курском районе строится новая дорога

12 Май 2020 2020-05-12T13:06:51+03:00

Все работы планируется завершить в 2020 году

Жители деревни Безобразово ждали ее 30 лет

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В Курском районе строится автомобильная дорога Отрешково – Петровское – Беседино – Безобразово. Протяженность участка составляет 960 метров. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В деревне Безобразово Курского района проживает около 60 человек. Дорогу жители ждали почти тридцать лет. Строительство начали в 2019 году. Рабочие выполнили земляные работы, соорудили водопропускные трубы, уложили щебень и перенесли опоры линий электропередач.

В этом году дорожники уложили асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см. Скоро установят дорожные знаки, обочины отсыпят грунтом, проведут озеленение. Все работы планируется завершить в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU