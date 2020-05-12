Под Курском перевернулся ВАЗ, водитель умер в больнице

12 Май 2020 2020-05-12T12:20:03+03:00

Водителя с травмами доставили в Беловскую центральную районную больницу Фото: Из архива "КП"

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10 мая примерно в 01:10 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104 ехал по автодороге Белая -Кривицкие Буды, со стороны слободы Белой в направлении поселка Коммунар.

На 11 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась. Водителя с травмами доставили в Беловскую центральную районную больницу, где он через некоторое время скончался.

Еще одно смертельное ДТП произошло 11 мая в Курске на улице Энгельса. При столкновении двух легковушек погибла 23-летняя девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU