Под Курском перевернулся ВАЗ, водитель умер в больнице
ДТП произошло в Беловском районе
Водителя с травмами доставили в Беловскую центральную районную больницуФото: Из архива "КП"
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10 мая примерно в 01:10 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104 ехал по автодороге Белая -Кривицкие Буды, со стороны слободы Белой в направлении поселка Коммунар.
На 11 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась. Водителя с травмами доставили в Беловскую центральную районную больницу, где он через некоторое время скончался.
Еще одно смертельное ДТП произошло 11 мая в Курске на улице Энгельса. При столкновении двух легковушек погибла 23-летняя девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU