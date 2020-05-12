870 человек заболели коронавирусом в Курске

12 Май 2020 2020-05-12T11:29:42+03:00

Больше всего заболевших в Курске – 870 человек Фото: Из архива "КП"

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По состоянию на 12 мая в Курской области выявлено 1554 (+70) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Курске – 870 человек. В Курском районе – 104 человека, в Железногорском – 103, в Поныровском – 78, в Октябрьском и Курчатовском – по 37.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 40 женщин и 30 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – 4 человека, 11-17 лет – 6 человек, 18-29 лет – 7 человек; 30-60 лет – 29 человек; более 60 лет – 24 человека.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU