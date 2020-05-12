Под Курском горел деревянный дом

12 Май 2020 2020-05-12T10:59:08+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, шесть единиц техники Фото: Из архива "КП"

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Двухквартирный деревянный дом загорелся в поселке Горшечное 11 мая около десяти часов вечера. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 23 Горшеченского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 21:59, ликвидировали полностью - в 22:03. В результате пожара в двухквартирном деревянном доме размером 5 на 10 метров сгорела кровля.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU