12 Май 2020 2020-05-12T10:33:37+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 12 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 12 мая 2020 года составило 336 человек. В том числе 28 пациентов выписаны за последние сутки.

По данным оперативного штаба на 7:30 12 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1554 (+70) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1212 пациентов: 140 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 41 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 43 – в Курской городской больнице №6; 988 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 336 (+28) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU