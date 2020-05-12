Ночью в Курске в страшном ДТП погибла девушка

12 Май 2020 2020-05-12T09:34:54+03:00

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11 мая в 22.50 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 двигался по улице Энгельса в Курске, со стороны Дзержинского в сторону Кулакова. Напротив дома № 90 он столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 26-летнего водителя.

В результате ДТП погибла 23-летняя девушка – пассажирка ВАЗа. Водители трезвые. Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU