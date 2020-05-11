Курских предпринимателей незаконно заставляют дезинфицировать улицы - прокуратура

11 Май 2020 2020-05-11T10:35:59+03:00

В ведомстве вступились за бизнес

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Как показала проверка, Администрация Курска незаконно возложила на местных предпринимателей обязанности по безвозмездной санитарной обработке городских территорий, сообщили в ведомстве.

- Для прав субъектов бизнеса прокуратура Курска внесла представление главе Администрации города Курска, в котором потребовала устранить нарушения и не допускать их в дальнейшем, - пояснили позицию в прокуратуре.- Результаты рассмотрения акта реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, в Курске проводится массовая дезинфекция городских территорий в связи с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU