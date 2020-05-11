Курских предпринимателей незаконно заставляют дезинфицировать улицы - прокуратура
Как показала проверка, Администрация Курска незаконно возложила на местных предпринимателей обязанности по безвозмездной санитарной обработке городских территорий, сообщили в ведомстве.
- Для прав субъектов бизнеса прокуратура Курска внесла представление главе Администрации города Курска, в котором потребовала устранить нарушения и не допускать их в дальнейшем, - пояснили позицию в прокуратуре.- Результаты рассмотрения акта реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.
Напомним, в Курске проводится массовая дезинфекция городских территорий в связи с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU