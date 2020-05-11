Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: диагноз подтвердился еще у 74 курян

11 Май 2020 2020-05-11T10:25:15+03:00

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Диагноз "коронавирс" подтвердился за сутки еще у 74 курян.

По данным оперативного штаба на 7:30 11 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1484 (+74) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них под медицинским наблюдением 1170 пациентов: 146 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 40 – на лечении в городской больнице №6; 943 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 308 (+3) пациентов.

Ранее КП сообщала, что в режиме обсервации работает железнодорожная больница Курска. Здесь подтвердилась вспышка корнавируса. Заболели медики больницы и члены их семей.

ИСТОЧНИК KP.RU