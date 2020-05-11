Следить, как ремонтируют курские "Улицы Победы" можно онлайн

11 Май 2020 2020-05-11T10:17:55+03:00

Всего их в городе одиннадцать

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В регионах растет число введенных в эксплуатацию объектов проекта «Улица Победы».

В течение всего юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев войны.

В Курске таких улиц одиннадцать. Как рассказали курские дорожники , часть из них будут отремонтированы в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это улицы Ватутина, Пигорева, Ольшанского, Конорева и площадь Рокосовского. В микрорайоне КЗТЗ подрядчики ведут подготовительные работы: фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие, осуществляют замену бортового камня.

Следить за преображением улиц можно в приложении «Улицы Победы» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.cc/ulitsapobedy). Здесь создана интерактивная карта проекта, где можно узнать информацию о ходе дорожных мероприятий, посмотреть фотографии объектов до и после проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU