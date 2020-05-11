2020-05-11T10:09:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 11 мая 2020 года составило 308 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 11 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Трое пациентов выписаны за последние суткиТрое пациентов выписаны за последние суткиФото: из открытых источников
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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 11 мая 2020 года составило 308 человек. В том числе три пациента выписаны за последние сутки.

Количество зараженных коронавирусом в Курске на 11 мая 2020 года составило 1484 человека.

По данным оперативного штаба на 7:30 11 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1484 (+74) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1170 пациентов: 146 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 40 – на лечении в городской больнице №6; 943 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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