11 Май 2020 2020-05-11T09:59:22+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 11 мая 2020 года

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Количество зараженных коронавирусом в Курске на 11 мая 2020 года составило 1484 человека.

По данным оперативного штаба на 7:30 11 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1484 (+74) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1170 пациентов: 146 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 40 – на лечении в городской больнице №6; 943 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 308 (+3) пациентов.

По данным Роспотребнадзора по Курской области на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались шесть человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1307 человек. Снят карантин с 2772 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 262 человека.

Ранее КП сообщала, что действие режима самоизоляции в Курской области не прекращается. Но курянам разрешили выходить из дома для занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе 05:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00. При этом в занятиях могут участвовать не более двух человек, а заниматься можно вне спортивных площадок и без спортивного инвентаря общего пользования. Это касается и посещения Боевой дачи.

ИСТОЧНИК KP.RU