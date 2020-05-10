Среди новых зараженных коронавирусом курян шестеро оказались детьми

10 Май 2020 2020-05-10T16:03:18+03:00

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Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом уточнил данные по новым заболевшим. Напомним, утром 10 мая сообщили о выявлении еще 71 случая COVID-19 среди курян. Так, среди инфицированных за последние сутки оказались 45 женщин и 26 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет - три человека, 11-17 лет - так же трое, 18-29 лет - пять пациентов, 30-60 лет - 44 человека; более 60 лет - 16.

За все время пандемии заразились коронавирусом 1 410 жителей Курской области. 305 человек уже выздоровели. По данным Роспотребнадзора по Курской области, шесть человек с COVID-19 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU