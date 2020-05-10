«Будто сам захотел, чтобы его нашли»: 9 мая в Курской области поисковики обнаружили останки солдата

10 Май 2020 2020-05-10T12:15:02+03:00

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В районе села Кольтичеево Рыльского района 9 мая курские поисковики обнаружили останки солдата. Изначально отряд «Курган» прибыл в населенны пункт, чтобы поучаствовать в открытии памятника погибшим здесь бойцам. Ведь с 9 марта по 28 августа 1943 года на этой территории шли тяжелые кровопролитные бои. Затем, по уже сложившейся традиции, участники отряда отправились на раскопки.

Как уточнили в администрации области, солдата нашли в окопе на берегу реки Сейм. По словам командира отряда «Курган» Алексея Сотникова, при нем нашли пробитую пулей эмалированную кружку, кресало, чтобы высекать огонь, и гильзу с запиской. По ней после проведения экспертизы в Москве поисковики рассчитывают установить имя солдата.

В 1943-м наступающие советские части пополнились большим количеством курян, пребывавших на оккупированной территории. Поэтому поисковики предполагают, что найденный боец может быть нашим земляком. Солдат богатырского телосложения, ему около 30 лет.

- Он как будто сам захотел, чтобы его нашли, - отмечает Алексей Васильевич. - Место это для нас новое, работали мы недолго, нас было всего трое, и на такой результат сразу, конечно, не рассчитывали.

ИСТОЧНИК KP.RU