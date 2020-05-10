2020-05-10T10:53:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курской области 10 мая коронавирус подтвердился еще у 71 человека

Общее количество зараженных достигло 1 410
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Курской области зафиксировали 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный оперштаб. Всего за время эпидемии COVID-19 инфекцию зарегистрировали у 1 410 курян.

Из них под медицинским наблюдением 1 099 пациентов: 118 - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 37 - в городском клиническом родильном доме, 46 - в Курской городской больнице №6, 898 - без признаков заболевания на домашнем карантине. 305 пациентов выписали домой. За минувшие сутки из количество увеличилось на 24. По данным Роспотребнадзора по Курской области, шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались.

На карантине с подозрением на инфекцию остается 1 271 человек. Снят такой режим с 2 757 курян. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 282 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области 10 мая коронавирус подтвердился еще у 71 человека
Курянам предлагают присоединиться к праздничному концерту
В Курске открыли "Аллею Победы"
День Победы в Курске 9 мая 2020 года: спасатели поздравили ветеранов
Акция «Окна Победы» в Курске 9 мая 2020 года: мероприятие прошло на Проспекте Плевицкой
День Победы в Курске 9 мая 2020 года: Виктор Карамышев возложил цветы к Вечному огню
Песня на балконе в Курске в День Победы 9 мая 2020 года: акция пройдет сразу после Всероссийской акции "Минута молчания
Акция «Фонарики Победы» в Курске 9 мая 2020 года: мероприятие начнется в 22.00
Салют на День Победы в Курске 9 мая 2020 года: победные залпы прогремят сразу в нескольких точках города
Воздушный Парад Победы в Курске 9 мая 2020 года: из-за плохой погоды мероприятие отменили
День Победы в Курске 9 мая 2020 года: Роман Старовойт поздравил курян с праздником
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии 75-летия Великой Победы обеспечили праздничную подсветку
Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 мая 2020 года составило 1339 человек
Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: спасатели провели рейд по Сейму
В Курске на Косухина произошел пожар
Курская область присоединилась к акции «Флаг России»