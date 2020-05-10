В Курской области 10 мая коронавирус подтвердился еще у 71 человека

10 Май 2020 2020-05-10T10:53:44+03:00

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В Курской области зафиксировали 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный оперштаб. Всего за время эпидемии COVID-19 инфекцию зарегистрировали у 1 410 курян.

Из них под медицинским наблюдением 1 099 пациентов: 118 - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 37 - в городском клиническом родильном доме, 46 - в Курской городской больнице №6, 898 - без признаков заболевания на домашнем карантине. 305 пациентов выписали домой. За минувшие сутки из количество увеличилось на 24. По данным Роспотребнадзора по Курской области, шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались.

На карантине с подозрением на инфекцию остается 1 271 человек. Снят такой режим с 2 757 курян. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 282 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU