Курянам предлагают присоединиться к праздничному концерту

9 Май 2020 2020-05-09T16:53:20+03:00

В этом году праздник проходит в режиме самоизоляции Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В День Победы сразу после Минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне на YouTube-канале Концертно-творческого центра «Звездный»состоится трансляция праздничного концерта «Победа в каждом из нас», посвященного 75-й годовщине Великой Победы!

9 мая в 19:15 подключайтесь к трансляции, занимайте любимое место в нашем виртуальном зале и пойте вместе с солистами Концертно-творческого центра.

9 мая в Курске на проспекте Плевицкой прошла акция "Окна Победы". Ее провели артисты областного Дома народного творчества. У дома № 37 для местных жителей устроили праздничный концерт. Для курян прозвучали песни военных лет – «День Победы», «Катюша», «Журавли», «Идет солдат по городу» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU