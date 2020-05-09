В Курске открыли "Аллею Победы"

9 Май 2020 2020-05-09T15:54:19+03:00

В этом году праздник в Курске проходит в особом режиме Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на улице 50 лет Октября, на территории университета, открылась "Аллея Победы". Теперь вдоль улицы 50 Лет Октября вывешено больше 50 флагов, являющихся точными копиями Знамени Победы.

Флаги временно расположились на месте "Аллеи Дружбы", открытой в 2016 году. Впрочем, это не противоречит идеям, которые были заложены в изначальный проект: Победа была достигнута благодаря единству всех стран.

9 мая в Курске на проспекте Плевицкой прошла акция "Окна Победы". Ее провели артисты областного Дома народного творчества. У дома № 37 для местных жителей устроили праздничный концерт. Для курян прозвучали песни военных лет – «День Победы», «Катюша», «Журавли», «Идет солдат по городу» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU