2020-05-09T15:54:19+03:00
Победа

В Курске открыли "Аллею Победы"

Вдоль улицы 50 Лет Октября вывешено больше 50 флагов
Светлана ВОЛКОВА
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В этом году праздник в Курске проходит в особом режимеВ этом году праздник в Курске проходит в особом режимеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на улице 50 лет Октября, на территории университета, открылась "Аллея Победы". Теперь вдоль улицы 50 Лет Октября вывешено больше 50 флагов, являющихся точными копиями Знамени Победы.

Флаги временно расположились на месте "Аллеи Дружбы", открытой в 2016 году. Впрочем, это не противоречит идеям, которые были заложены в изначальный проект: Победа была достигнута благодаря единству всех стран.

9 мая в Курске на проспекте Плевицкой прошла акция "Окна Победы". Ее провели артисты областного Дома народного творчества. У дома № 37 для местных жителей устроили праздничный концерт. Для курян прозвучали песни военных лет – «День Победы», «Катюша», «Журавли», «Идет солдат по городу» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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