День Победы в Курске 9 мая 2020 года: спасатели поздравили ветеранов

9 Май 2020 2020-05-09T14:08:21+03:00

День Победы в Курске 9 мая 2020 года

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Сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области совместно с представителями КОО ВДПО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Григория Егоровича Гарагулю и Николая Николаевича Кассихина с годовщиной Победы в Великой войне.

Спасатели вручили ветеранам ценные подарки, горячо поблагодарили за их вклад в Великое дело Победы. Мероприятие прошло с соблюдением всех требований с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки. Все спасатели использовали одноразовые медицинские маски и перчатки.

Поздравил ветеранов в режиме видеоконференцсвязи и начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Иван Лунев. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU