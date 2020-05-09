Акция «Окна Победы» в Курске 9 мая 2020 года: мероприятие прошло на Проспекте Плевицкой
9 мая в Курске на проспекте Плевицкой прошла акция «Окна Победы. Ее провели артисты областного Дома народного творчества. У дома № 37 для местных жителей устроили праздничный концерт. Для курян прозвучали песни военных лет – «День Победы», «Катюша», «Журавли», «Идет солдат по городу» и другие.
Артисты приглашали зрителей присоединиться к акции и исполнить песню всем вместе. В основном куряне наблюдали за концертом из окон и балконов, но были и такие, которые несмотря на режим самоизоляции, вышли во двор.
В 19.01, сразу после Всероссийской акции «Минута молчания», курян приглашают присоединиться к проекту «Поем двором».
ИСТОЧНИК KP.RU