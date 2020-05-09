День Победы в Курске 9 мая 2020 года: Виктор Карамышев возложил цветы к Вечному огню

9 Май 2020 2020-05-09T12:18:36+03:00

День Победы в Курске 9 мая 2020 года

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Рано утром глава города Курска Виктор Карамышев возложил цветы к Вечному огню на мемориале «Памяти Павших в годы Великой Отечественной войны», а также к памятникам полковника Перекальского и АПРК «Курск».

Также Виктор Николаевич отдал дань памяти Герою Советского Союза Михаилу Булатову. Михаил Алексеевич участник на Курской дуге, почетный гражданин Курска и Курской области ушел из жизни в марте этого года.

Рано утром 9 мая и губернатор Курской области Роман Старовойт почтил память погибших на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Глава региона поздравил курян с праздником.

Как сообщалось ранее, в Курске из-за метеоусловий отменили воздушный парад.

ИСТОЧНИК KP.RU