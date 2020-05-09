Песня на балконе в Курске в День Победы 9 мая 2020 года: акция пройдет сразу после Всероссийской акции "Минута молчания

9 Май 2020 2020-05-09T12:16:50+03:00

В Курске отмечают День Победы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Песня на балконе в Курске в День Победы 9 мая 2020 года

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В 19.01, сразу после Всероссийской акции "Минута молчания", курян приглашают присоединиться к проекту «Поем двором».

На балконе или у окна, соблюдая меры безопасности, россияне всей страной исполнят песню «День Победы», вспомнив павших за Родину и сказав таким образом спасибо живым защитникам Отечества.

Культурному центру семейного чтения и досуга «Централизованная система библиотек» присвоено имя участника Великой Отечественной войны Петра Михина.

В этом учреждении ведется работа по популяризации творчества Петра Алексеевича.

В любое время вы можете рассказать историю своего героя на личной странице в социальных сетях, разместив его фотографию и сопроводив публикацию хэштегами #КурскПолк2020, #БессмертныйПолк2020

ИСТОЧНИК KP.RU