Акция «Фонарики Победы» в Курске 9 мая 2020 года: мероприятие начнется в 22.00
В десять часов вечера куряне могут присоединиться к акции «Фонарики Победы»/ «Свеча памяти в моем окне». В знак памяти о Великой Отечественной войне нужно подойти к окнам с «фонариками» или свечами, соблюдая меры безопасности.
Салют прогремит над Курском в 22.00. Наблюдать за ним можно будет с балконов. Предполагается, что салют прогремит сразу в трех округах - Центральном, Железнодорожном и Сеймском.
Как пояснили в администрации региона, Курск удостоен такой чести согласно положению о статусе города воинской славы.
- Салют - это в первую очередь дань памяти воинам, сражавшимся за свободу и независимость нашей страны, - отметили в администрации Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU