Акция «Фонарики Победы» в Курске 9 мая 2020 года: мероприятие начнется в 22.00

9 Май 2020 2020-05-09T12:25:13+03:00

В этом году традиционное празднование Дня Победы пришлось изменить Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В десять часов вечера куряне могут присоединиться к акции «Фонарики Победы»/ «Свеча памяти в моем окне». В знак памяти о Великой Отечественной войне нужно подойти к окнам с «фонариками» или свечами, соблюдая меры безопасности.

Салют прогремит над Курском в 22.00. Наблюдать за ним можно будет с балконов. Предполагается, что салют прогремит сразу в трех округах - Центральном, Железнодорожном и Сеймском.

Как пояснили в администрации региона, Курск удостоен такой чести согласно положению о статусе города воинской славы.

- Салют - это в первую очередь дань памяти воинам, сражавшимся за свободу и независимость нашей страны, - отметили в администрации Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU