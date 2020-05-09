Салют на День Победы в Курске 9 мая 2020 года: победные залпы прогремят сразу в нескольких точках города

9 Май 2020 2020-05-09T12:05:06+03:00

Салют можно будет наблюдать из разных точек города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Салют на День Победы в Курске 9 мая 2020 года

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Салют прогремит над Курском в 22.00. Наблюдать за ним можно будет с балконов. Предполагается, что салют дадут сразу в трех округах - Центральном, Железнодорожном и Сеймском. Как пояснили в администрации региона, Курск удостоен такой чести согласно положению о статусе города воинской славы.

- Салют - это в первую очередь дань памяти воинам, сражавшимся за свободу и независимость нашей страны, - отметили в администрации Курской области.

В период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов комитет молодежной политики и туризма Курской области проводит экскурсионную акцию «Память Победы». В рамках акции подготовлен материал, рассказывающий о памятниках, находящихся в Курске и Курской области. Ознакомиться с ним можно по ссылке https://vk.com/wall-23510568_8117

ИСТОЧНИК KP.RU