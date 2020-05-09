Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 мая 2020 года составило 1339 человек

9 Май 2020 2020-05-09T11:03:10+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 9 мая 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7:30 9 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1339 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1052 пациентов: 107 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 41 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 41 – в Курской городской больнице №6; 863 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписан 281 (+60) пациент.

По данным Роспотребнадзора по Курской области на сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались 6 человек. В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1248 человек. Снят карантин с 2736 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 280 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU