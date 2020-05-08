В Курске на Косухина произошел пожар

8 Май 2020 2020-05-08T20:26:40+03:00

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8 мая в 17:23 в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Косухина в Курске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 3, СПСЧ № 1 города Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 17:27 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 17:28, ликвидировано в 17:29. В результате пожара в одной из квартир многоквартирного жилого дома огонь повредил пол и стены.

К ликвидации пожара привлекались 17 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек, три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU