2020-05-08T19:17:47+03:00
75 лет Великой Победы

Курская область присоединилась к акции «Флаг России»

Участником может стать каждый
Яна ШЕЛЕСТ
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Всего в городах и районах региона разместят порядка 20 тысяч флаговВсего в городах и районах региона разместят порядка 20 тысяч флагов
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Курская область присоединилась к акции «Флаг России», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На балконах в Курске появились российские триколоры. Всего в городах и районах региона разместят порядка 20 тысяч флагов.

Участником акции, которая проводится впервые, может стать любой желающий. Для этого нужно разместить в окнах или на балконах многоквартирных зданий флаг Российской Федерации.

9 мая жителей области приглашают присоединиться к всероссийскому флешмобу, который состоится в 21:50. В знак уважения к героям Великой Отечественной войны и их подвигам на балконах или в окнах зажгутся огоньки памяти - от бытовых фонариков, свечей или смартфонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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