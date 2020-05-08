В Курске на Заводской загорелась квартира
Горящий диван потушили до приезда пожарных
Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделенийФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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8 мая в 09:45 08 в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице Заводская в Курске.
На место происшествия были направлены пожарные двух ПСЧ, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. В результате пожара в одной из квартир многоквартирного жилого дома огонь повредил диван.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU