В Курске на Заводской загорелась квартира

8 Май 2020 2020-05-08T19:08:20+03:00

Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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8 мая в 09:45 08 в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице Заводская в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные двух ПСЧ, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. В результате пожара в одной из квартир многоквартирного жилого дома огонь повредил диван.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU