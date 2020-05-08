Режим самоизоляции из-за коронавируса в Курске: до 31 мая приостановлен прием граждан

8 Май 2020 2020-05-08T18:43:37+03:00

Личный прием граждан в Администрации города Курска приостановлен до 31 мая Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Личный прием граждан в Администрации города Курска приостановлен до 31 мая 2020 года с возможным продлением срока по результатам эпидемиологической обстановки, сообщили в мэрии.

В случае необходимости граждане могут обратиться в Администрацию города Курска следующими способами:

почтовым отправлением по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 1 Администрация города Курска;

через интернет-приёмную на официальном сайте Администрации города Курска https://kurskadmin.ru/content/internet-priemnaya

по электронной почте на E-mail администрации: gorod@kurskadmin.ru;

устно по телефону: (4712) 55-47-90, 51-25-72;

опустив письменное обращение в ящик «для обращений граждан» на 1-ом этаже в здании Администрации города Курска (ул. Ленина, д.1).

Как сообщалось ранее, в Курской области режим самоизоляции продлили до 31 мая. При этом курянам разрешили заниматься спортом на открытом воздухе в определенные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU