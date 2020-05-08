Режим самоизоляции из-за коронавируса в Курске: до 31 мая приостановлен прием граждан
Личный прием граждан в Администрации города Курска приостановлен до 31 мая 2020 года с возможным продлением срока по результатам эпидемиологической обстановки, сообщили в мэрии.
В случае необходимости граждане могут обратиться в Администрацию города Курска следующими способами:
почтовым отправлением по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 1 Администрация города Курска;
через интернет-приёмную на официальном сайте Администрации города Курска https://kurskadmin.ru/content/internet-priemnaya
по электронной почте на E-mail администрации: gorod@kurskadmin.ru;
устно по телефону: (4712) 55-47-90, 51-25-72;
опустив письменное обращение в ящик «для обращений граждан» на 1-ом этаже в здании Администрации города Курска (ул. Ленина, д.1).
Как сообщалось ранее, в Курской области режим самоизоляции продлили до 31 мая. При этом курянам разрешили заниматься спортом на открытом воздухе в определенные часы.
ИСТОЧНИК KP.RU